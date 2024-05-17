Режим ЧС ввели в Омской области из-за паводка | 360°

Важное 17 мая 2024, 13:39 Режим ЧС ввели в Омской области из-за паводка МЧС России: в Омской области из-за паводка ввели режим ЧС федерального уровня РИА «Новости»

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В Омской области из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сложившуюся в регионе обстановку отнесли к ЧС по решению правительственной комиссии, которая находится под руководством главы МЧС Александра Куренкова.

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По данным собеседника агентства, с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации к министру обратился губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Накануне Куренков и глава Минстроя Ирек Файзуллин прибыли в Тюменскую область из-за последствий паводка. Выездное совещание с их участием состоялось в Тобольске. На мероприятии обсудили укрепление дамб, ликвидацию последствий разливов и вопросы социальной поддержки пострадавших.