Разлив нефтепродуктов нашли в якутской реке Вилюй

СК начал проверку по разливу нефтепродуктов в реке Вилюй

Неустановленная баржа во время прохода по реке Вилюй в Якутии сбросила в акваторию нефтепродукты в ночь на воскресенье, 22 июня. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве подчеркнули, что начали проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении дела за нарушение правил обращения экологически опасных веществ.

Криминалисты начали поиски баржи, допустившей попадание нефтепродуктов в реку.

В пресс-службе добавили, что профильные организации приступили к очистке акватории. Размер ущерба пока не оценили.

В первой половине июня проходящий по Енисею буксир допустил разлив нефти. Для оперативной расчистки акватории в трех районах Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации.

На расчистку реки перебросили 126 человек и 40 единиц техники. В ходе работы в акватории установили боновые заграждения, чтобы не допустить дальнейшего прохода топлива по течению.