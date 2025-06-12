Режим ЧС ввели в Красноярском крае

После утечки топлива из-за аварии буксира на Енисее на некоторых территориях Красноярского края объявили режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.

Режим ЧС ввели для обеспечения эффективного взаимодействия всех служб и ведомств, привлеченных к работам по устранению последствий разлива нефти. Его объявили в Лесосибирске, Енисейском и Казачинском районах региона.

Для устранения последствий аварии в Красноярском крае задействовали 126 человек и 40 единиц техники.

Глава района также рассказал, что на реке установили четыре боновых заграждения. Специалисты обработали сорбентами 4800 метров берега и 3600 квадратных метров водной поверхности. Также они откачали из Енисея еще около двух кубометров нефтепродуктов.