Путин назвал экологической бедой разлив мазута после крушения танкеров в Черном море

Экологической бедой назвал президент России Владимир Путин разлив мазута после крушения танкеров в Черном море. На прямой линии глава государства заявил, что регулярно получает доклады о ситуации в акватории моря.

«Это беда большая, экологическая. <…> Почти 40% топлива вытекло», — отметил президент.

Есть информация, что ЧП в Керченском проливе произошло по вине капитанов, которые в нарушение правил не увели танкеры в укрытие во время шторма, указал президент.

Глава государства заявил, что регулярно получает информацию о ситуации в акватории Черного моря. Необходимо убрать разлитое топливо. Сейчас на месте работают разные службы, при необходимости развернут дополнительную группировку МЧС для ликвидации последствий, подчеркнул Путин.

«Часть этого материала — мазута — залегла уже на дно, и где-то в мае он может при других температурах подняться и тоже выбрасываться. <…> И нужно сейчас уже думать о том, что нам делать с подъемом», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что нужно уже сейчас вытаскивать затопленные танкеры на берег.