Около 100 тонн нефтепродуктов собрали на побережье Кубани

В Краснодарском крае собрали около 100 тонн нефтепродуктов и очистили более 10 километров береговой линии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России .

«Ночью работы продолжатся,» — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что на месте разлива нефтепродуктов в Черное море в результате крушения двух танкеров сейчас работают более 5 000 человек.

Ранее руководитель рабочей группы по экологии Совета по правам человека и развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко рассказал, что помощь в спасении птиц после аварии оказывают волонтеры и даже неравнодушные отдыхающие. Он заметил, что погибших животных немного – катастрофа не такая большая, как в 2007 году.

Волонтер Александр в свою очередь подчеркнул, что почти всех птиц уже выловили. Их сейчас выхаживают волонтеры.