Роспотребнадзор не выявил нарушений в образцах рыбы из Черного моря

Специалисты Роспотребнадзора провели 555 исследований рыбы из Черного моря, где произошел разлив мазута после крушения танкеров, и не выявили нарушений, связанных с загрязнением воды. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорной службы.

«Роспотребнадзор продолжает усиленный контроль на наличие потенциально опасных веществ, в частности нефтепродуктов. К настоящему моменту проведено 555 исследований рыбы и рыбной продукции», — заявили в пресс-службе.

Несоответствий гигиеническим нормам, связанным с разливом мазута, не нашли.

Также в Роспотребнадзоре заявили о продолжении подготовки к туристическому сезону. Специалисты ежедневно проверяют моря на наличие несоответствий.

Ранее в ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» заявили, что туристический сезон на юге России пройдет без существенных изменений. Специалисты не нашли причин для роста цен или снижения количества туристов.