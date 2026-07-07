Причиной аномальной жары назвали антициклон и приток теплого воздуха

Климатолог Сигмунд связал жару в Европе с глобальным потеплением и антициклоном

Аномальную жару в Европе могло вызвать сочетание устойчивого антициклона, притока теплого воздуха и глобального потепления. Об этом РИА «Новости» сообщил эксперт по климату Королевского метеорологического института Нидерландов (KNMI) Петер Сигмунд.

Он рассказал, что ядро области высокого давления с наиболее теплым воздухом сначала фиксировали над Испанией и Францией, а позже оно переместилось к нидерландской территории.

«Если объединить результаты наблюдений и климатических моделей, то видно, что трехдневная жара, подобная той, что наблюдалась 24–26 июня, из-за изменения климата стала более чем на три градуса теплее по сравнению с доиндустриальной эпохой», — подчеркнул специалист.

По его словам, такие температурные показатели не могли возникнуть, если бы не происходило глобальное потепление климата.

Ранее к похожим выводам пришел климатолог Андрей Киселев. Он уточнил, что потепление — только одно из явлений целого комплекса климатических изменений.