Климатолог Киселев связал с глобальным потеплением аномальную жару в Европе

Рекордная жара во Франции за пять дней унесла жизни тысячи человек. Аномальные температуры затронули и Калининградскую область. Причины опасного явления корреспонденту Общественной службы новостей назвал климатолог Андрей Киселев.

По словам специалиста, аномалия не исключает глобального потепления, а глобальное потепление — аномалии.

«Само по себе изменение климата подталкивает к тому, чтобы аномалии погодно-климатические случались все чаще и чаще», — предупредил климатолог.

Он добавил, что тенденция на рост числа аномалий подтверждается статистикой, но это не значит, что каждый следующий год будет обязательно теплее предыдущего.

Говоря о российских зимах, Киселев отметил, что зимой потепление действительно происходит интенсивнее, чем летом, но возможны и значительные холода. Изменение климата — это целый комплекс явлений, где рост температуры лишь одно из них. Также происходит изменение режима осадков, циркуляции атмосферы, воздушных масс, которые искажают традиционные направления движения воздушных масс.