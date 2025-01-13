«Приближаемся к концу». На Западе забили тревогу из-за новой угрозы

Для всего мира повышение средней температуры на 1,5 градуса Цельсия в 2024 году станет тревожным сигналом. Об этом журналу Nature заявил ученый Эксетерского университета Англии Гейл Уайтмен.

По его словам, человечество приближается к концу того, что считало раньше зоной своей безопасности.

«Люди сейчас могут впасть в опасную стадию самоуспокоенности. Человечество уже пресекло определенную климатическую черту, однако из-за этого все люди мира не почувствовали катастрофических немедленных последствий на себе. Поэтому у людей может упасть мотивация улучшать экологию», — сказал Уайтмен.

Президент России Владимир Путин ранее на совещании правительства заявил, что разлив нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе стал одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми сталкивалась страна.