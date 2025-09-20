Премьер Дагестана проверил ликвидацию затора на реке Черкес-Озень

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил участки реки Черкес-Озень, где после сильных дождей образовался затор, вызвавший подтопления. В поездке участвовали представители мэрии Махачкалы, Минприроды, Минпромторга и МЧС по поручению главы региона Сергея Меликова, сообщи Telegram-канал правительства республики.

По данным властей, причиной подтопления стала пробка из пластиковых бутылок у мостов, которая осложнила прохождение паводковых вод. В результате пострадала улица Речная в Ленинском районе города.

В Минприроды сообщили, что для ликвидации последствий привлекли около 12 единиц техники, включая экскаваторы и грузовые машины для вывоза мусора. Также проводится укрепление берегов.

Ранее жителей Махачкалы призвали не пить воду из-под крана.