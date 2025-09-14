Полчища фронтальных облаков. Москвичей предупредили о суровой погоде

Тишковец: на следующих выходных в Москве ожидаются проливные дожди

На следующих выходных москвичей ждет по-настоящему осенняя погода, воздух остынет до +11 градусов, начнутся проливные дожди. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, североатлантический циклон в субботу принесет с собой фронтальные облака.

«В субботу североатлантический циклон принесет проливные дожди и полчища фронтальных облаков. На метр московских улиц выпадет около 1/3 от всей месячной нормы, или 22 литра небесной воды, понижение температуры воздуха и штормовой ветер. Ночью +10… +13, днем — с трудом +16», — предупредил синоптик.

Тишковец уточнил, что в тылу циклона в воскресенье станет еще холоднее. В сумерках воздух остынет до +7… +10, в середине дня — до +11… +14 градусов

«В канун астрономической осени, 22 сентября, погода примет статус осени метеорологической и проведет смену климатических сезонов с задержкой в 16 суток», — заключил метеоролог.

Ранее стало известно, что суточный рекорд атмосферного давления в Москве обновился второй день подряд.