Суточный рекорд атмосферного давления обновился в Москве второй день подряд

В Москве второй день подряд обновился суточный рекорд атмосферного давления. В воскресенье этот показатель достиг уровня 762 миллиметра ртутного столба, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Второй день подряд в Москве обновляется суточный рекорд высокого атмосферного давления. Как и ожидалось, в самом начале сегодняшних суток показания барометров <…> составляли 762 миллиметра ртутного столба, что выше прежнего рекорда 1949 года, составлявшего 758,6 миллиметра ртутного столба», — написал Леус.

Своего максимума давление достигло к 06:00, барометры показали 762,1 миллиметра ртутного столба. Синоптик предположил, что в течение дня показатели будут постепенно снижаться.

Накануне атмосферное давление в Москве достигло 763 миллиметров ртутного столба. Пиковое значение зафиксировали в 10:00 на базовой метеостанции столицы.