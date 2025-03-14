Эксперт по безопасности Халилов посоветовал не прятаться в автомобиле во время шторма

Специалист по безопасности Эдуард Халилов рассказал в беседе с РИАМО , как нужно действовать в условиях надвигающегося на Москву шторма.

Эксперт посоветовал не выходить на открытые пространства. Если это все же необходимо, то важно быть максимально внимательным и осторожным. Так, не следует слушать музыку, надевать капюшон, чтобы не пропустить опасность.

«Нужно искать укрытие: метро, торговые центры, любые здания. При этом машина не является надежным укрытием от падающих деревьев. Они могут придавить внутри салона и нанести серьезные травмы», — добавил специалист.

По данным синоптиков, порывы ветра в столице могут достигать 23 метров в секунду. В такую погоду опасно находиться на улице, поскольку есть риск получить травму из-за падения рекламных щитов или деревьев, добавило ОТР.