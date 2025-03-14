Тишковец назвал время, когда шторм в Москве достигнет пика

Пик усиления ветра в Москве и Подмосковье 14 марта ожидается в период с 15:00 до 18:00, сообщил в эфире «Соловьев LIVE» синоптик Евгений Тишковец. По словам специалиста, в этот промежуток времени анеморумбометр зафиксирует скорость 21-24 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует девятибалльному шторму.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, а к вечеру — около 17-18 часов — прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над югом Архангельского области», — пояснил метеоролог.

Отдельное внимание Тишковец акцентировал на ветре. Сегодня он, по словам эксперта, будет главным поражающим фактором непогоды.

Уже с 14:00 он достигнет в порывах 20 метров в секунду, а пик шторма ожидается с трех часов дня и до шести часов вечера.

«Воздушный поток давит силой до 30-35 килограммов на метр площади и, как правило, ломает ветви и сучья деревьев, клонит деревья к земле, задерживает движение пешехода, сносит шаткие конструкции, может повредить шифер с крыш и дымовые трубы», — указал Тишковец.

С учетом этого он призвал водителей к особой осторожности и напомнил о необходимости не парковать авто под деревьями.

«Зона штормового ветра распространится широким фронтом на всю Центральную Россию — от Верхневолжья до Черноземья. С сумерками ветер начнет ослабевать до 15-18 м/с, а с наступлением субботы — перестанет быть штормовым и стихнет», — добавил эксперт.

Температура воздуха в Москве сегодня успеет повысится до +11…+14, но вечером резко похолодает до +3…+6.