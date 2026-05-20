Москвичам рассказали, сколько продержится жара

Синоптик Тишковец: жара в Москве продержится до 22 мая

Жара в Москве продержится до пятницы, 22 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

В среду, 20 мая, погода в столице обусловится юго-западной периферией антициклона. Ожидается переменная облачность без существенных осадков.

В дневное время столбик термометра поднимется до +28…+31. Эти значения могут оказаться рекордными.

«Под угрозой падения рекорд далекого 1897 года, когда метеорологи зафиксировали +29,7. <…> Жара продержится до пятницы. В выходные посвежеет до +20…+23», — написал Тишковец.

Ранее стало известно, что аномальная жара в Москве побила рекорд 1979 года. Накануне, 19 мая, в столице зафиксировали +30,3 градуса.