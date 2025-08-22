Поедающая плоть бактерия заполонила пляжи 11 штатов США
Tribune: в 11 штатах США увеличилось число инфицированных смертельной бактерией
Плотоядные бактерии обитают в теплой солоноватой воде, в организм человека они попадают через открытые раны или при употреблении сырых морепродуктов. Каждый пятый заболевший умирает в течение двух суток.
Наибольшему риску подвержены люди с ослабленной иммунной системой, хроническими заболеваниями, раком или диабетом. Симптомы пищевой инфекции включают рвоту, диарею и боль в животе, а заражение через порезы может привести к образованию волдырей, повышению температуры, ознобу, снижению артериального давления и заражению крови. Если вовремя не оказать медицинскую помощь, то заражение может привести к ампутации или смерти.
Эксперты связали распространение смертельной бактерии с изменением климата, усиленному росту Vibrio vulnificus способствует повышение температуры воды.
В середине августа СМИ рассказывали о пожилом американце, который умер из-за царапины на ноге. Врачи нашли в организме яхтсмена плотоядную бактерию Vibrio vulnificus. Они не смогли удалить поврежденную ткань, пациент скончался.