Пять мощных вспышек произошли на Солнце

На Солнце произошло пять вспышек предпоследнего класса мощности М. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

Первую вспышку M1.4 (S14E82) зафиксировали в 00:38 по московскому времени в рентгеновском диапазоне. Ее продолжительность составила 33 минуты. Позже сотрудники института зарегистрировали в одной группе пятен 4048 еще четыре вспышки — М1.4, М1.5, М1.6 и М1.9.

Ранее мощная вспышка высшего класса X1.1 произошла на восточном краю Солнца. Для Земли она не представляла опасности. Ученые предупредили, что вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой могут провоцировать на Земле магнитные бури.

В такие периоды метеозависимым людям рекомендовали спать не менее восьми часов и больше проводить времени на свежем воздухе. Также лучше отказаться от алкоголя и заниматься йогой, чтобы улучшить кровообращение.