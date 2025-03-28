Мощная вспышка произошла на Солнце

Мощную вспышку высшего класса X1.1 зафиксировали на восточном краю Солнца. Для Земли она не представляет опасности, объяснил в беседе с РИА «Новости» руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, взрывной процесс выделения энергии произошел 28 марта. Предыдущую вспышку класса X зарегистрировали 23 февраля.

«Выброс энергии произошел в области, не направленной в сторону нашей планеты, поэтому риска геомагнитных возмущений нет», — сказал Богачев.

Он напомнил, что вспышки класса X считаются самыми мощными в классификации, но их влияние зависит от локализации. Если вспышка станет предвестником новой волны солнечной активности, возможные прямые удары по Земле могут начаться на следующей неделе.

Высокая солнечная активность стала причиной магнитной бури, которая произошла 23 марта. Явлению присвоили класс G3. В Пермском крае, Ленобласти, Твери и Подмосковье из-за магнитных бурь наблюдались северные сияния.