Первый снег выпал в некоторых регионах Сибири

Первые снегопады наблюдались в Якутии, Республике Тыва и Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Минусовые температуры также наблюдались в Самарской и Нижегородской областях. После того, как снежный покров образовался в горных районах Тувы, местные жители начали менять летнюю резину на автомобилях на зимнюю.

Судя по кадрам, которыми жители регионов делятся в соцсетях, улицы и автомобили быстро покрылись снегом. При этом наблюдаются порывы ветра.

О сильных дождях с мокрым снегом в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае ранее предупреждал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам метеорологов, после 17 сентября в Москву придут дожди и температурный спад. Самые холодные ночи будут наблюдаться, когда начнет преобладать антициклон. Первый снег в столице и области выпадет в конце ноября.