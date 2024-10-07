«Кассандра» или обычный южный циклон? Какая погода ждет Москву и область в ближайшие дни
Метеоролог Позднякова: циклон в Москве некорректно называть «Кассандрой»
На Москву и Подмосковье обрушился дождь, он будет идти еще как минимум сутки. Синоптики предупредили о новом рекорде по осадкам, который побьет предыдущий, державшийся с 1940 года. Что ждет жителей столицы и области и какой будет погода в октябре, выяснил 360.ru.
Циклон «Кассандра»
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА «Новости», что в Москву пришел циклон «Кассандра». Из-за него в городе выпадет 34,8 миллиметра дождя — примерно половина нормы осадков для октября.
«Этот циклон сформировался на волне холодного фронта, в районе Северной Италии. По мере движения на северо-восток усиливался. В полную мощь он проявил себя над Смоленской областью, Белоруссией и у нас», — добавила в разговоре с 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Интересно
По словам специалиста, называть нынешний циклон «Кассандрой» не совсем правильно.
«Имя собственное дают только тропическим циклонам. На самом деле, это обычный южный циклон», — уточнила Позднякова.
Новый рекорд дождей в Москве
За минувшую ночь, по данным метеостанции на ВДНХ, уже выпало 22 миллиметра осадков, днем 6 октября — еще три миллиметра. Сегодня и завтра дождь продолжится, подчеркнула метеоролог.
«Не исключено, что количество осадков впервые за последние 80 лет приблизится к рекордным значениям для этих суток. Сейчас они составляют 27 миллиметров, которые выпали 7 октября 1940 года. Значения были близки к рекорду в 2003 году — тогда выпало 23 миллиметра осадков», — добавила Позднякова.
В понедельник, 7-го числа, в столице должно выпасть три-восемь миллиметров осадков, во вторник — 8-18 миллиметров. В целом циклон может обрушить на столицу более половины месячной нормы осадков.
Несмотря на дождь, воздух в городе и области прогреется до 16-18 градусов, рассказал 360.ru синоптик Александр Ильин.
Погода в Москве и Подмосковье в октябре
В субботу, 12 октября, на фоне теплого фронта может пройти небольшой дождь, отметила Позднякова. После 15-го числа ночная температура будет колебаться в пределах 0–5 градусов, а дневная — от 8 до 13.
Ранее Позднякова сообщила, что первые заморозки ожидаются в столице и регионе примерно в середине октября. В 20-х числах возможны дожди с мокрым снегом.
«На следующей неделе температура в Москве и области в ночные часы понизится до 0, местами — до 0 и -3 градусов. Утром и ночью, вероятно, будут заморозки и осадки. При таких температурах не исключен мокрый снег с дождем», — подтвердил Ильин.
Постепенно циклон, который многие назвали «Кассандрой», уйдет на восток. Поэтому столица и область с вечера вторника окажутся под влиянием тыловой части этого воздушного вихря.
«Ветер поменяется с южного на северный. С севера на Москву пойдет холодный воздух. В среду в столице похолодает до 6-8 градусов, по области — до 3-8 градусов. В среду и четверг ночью температура опустится до 3-6 градусов. До заморозков дело не дойдет», — уточнил Ильин.
Тем не менее на следующей неделе на дорогах может образоваться гололедица — к тому времени автомобилистам лучше поменять летнюю резину на зимнюю, посоветовал синоптик. Он не исключил, что впоследствии столбики термометров вновь покажут 8-19 градусов.
Что нужно сделать до первого снега
- Прежде всего подготовьте машину к зимнему сезону: замените резину на зимнюю, проверьте аккумулятор, системы зажигания, работу печки и обогрева стекол. Заранее запаситесь необходимыми инструментами и жидкостями, которые можно хранить в багажнике.
- Стоит позаботиться и об одежде. Необходимо проверить, есть ли теплые вещи: пальто, куртки, шапки, перчатки и обувь. Важно, чтобы одежда была не только теплой, но и удобной, ведь зимой важно сохранять свободу движений.
- Подумайте о здоровье. В холодное время года возрастает риск простудных заболеваний. Поэтому стоит укрепить иммунитет, принимая витамины (после консультации с врачом!) и занимаясь спортом. Кроме того, следует избегать переохлаждения и одеваться по погоде.
- Наконец, нужно быть морально готовым к возможным проблемам с транспортом. Зимой повышается вероятность пробок и аварий из-за гололеда и снегопада. Поэтому стоит заранее продумать альтернативные маршруты и способы передвижения, например на общественном транспорте или пешком.