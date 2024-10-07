«Кассандра» или обычный южный циклон? Какая погода ждет Москву и область в ближайшие дни

Метеоролог Позднякова: циклон в Москве некорректно называть «Кассандрой»

Konstantin Kokoshkin
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На Москву и Подмосковье обрушился дождь, он будет идти еще как минимум сутки. Синоптики предупредили о новом рекорде по осадкам, который побьет предыдущий, державшийся с 1940 года. Что ждет жителей столицы и области и какой будет погода в октябре, выяснил 360.ru.

Циклон «Кассандра»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА «Новости», что в Москву пришел циклон «Кассандра». Из-за него в городе выпадет 34,8 миллиметра дождя — примерно половина нормы осадков для октября.

«Этот циклон сформировался на волне холодного фронта, в районе Северной Италии. По мере движения на северо-восток усиливался. В полную мощь он проявил себя над Смоленской областью, Белоруссией и у нас», — добавила в разговоре с 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Интересно

Циклон — область пониженного атмосферного давления, в которой воздух вращается против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой стрелке в Южном. В результате этого возникают сильные ветры и дожди. Циклоны могут вызывать различные погодные явления, такие как штормы, ураганы и торнадо.

По словам специалиста, называть нынешний циклон «Кассандрой» не совсем правильно.

«Имя собственное дают только тропическим циклонам. На самом деле, это обычный южный циклон», — уточнила Позднякова.

Konstantin Kokoshkin
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Новый рекорд дождей в Москве

За минувшую ночь, по данным метеостанции на ВДНХ, уже выпало 22 миллиметра осадков, днем 6 октября — еще три миллиметра. Сегодня и завтра дождь продолжится, подчеркнула метеоролог.

«Не исключено, что количество осадков впервые за последние 80 лет приблизится к рекордным значениям для этих суток. Сейчас они составляют 27 миллиметров, которые выпали 7 октября 1940 года. Значения были близки к рекорду в 2003 году — тогда выпало 23 миллиметра осадков», — добавила Позднякова.

В понедельник, 7-го числа, в столице должно выпасть три-восемь миллиметров осадков, во вторник — 8-18 миллиметров. В целом циклон может обрушить на столицу более половины месячной нормы осадков.

Несмотря на дождь, воздух в городе и области прогреется до 16-18 градусов, рассказал 360.ru синоптик Александр Ильин.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Погода в Москве и Подмосковье в октябре

В субботу, 12 октября, на фоне теплого фронта может пройти небольшой дождь, отметила Позднякова. После 15-го числа ночная температура будет колебаться в пределах 0–5 градусов, а дневная — от 8 до 13.

Ранее Позднякова сообщила, что первые заморозки ожидаются в столице и регионе примерно в середине октября. В 20-х числах возможны дожди с мокрым снегом.

«На следующей неделе температура в Москве и области в ночные часы понизится до 0, местами — до 0 и -3 градусов. Утром и ночью, вероятно, будут заморозки и осадки. При таких температурах не исключен мокрый снег с дождем», — подтвердил Ильин.

Konstantin Kokoshkin
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Постепенно циклон, который многие назвали «Кассандрой», уйдет на восток. Поэтому столица и область с вечера вторника окажутся под влиянием тыловой части этого воздушного вихря.

«Ветер поменяется с южного на северный. С севера на Москву пойдет холодный воздух. В среду в столице похолодает до 6-8 градусов, по области — до 3-8 градусов. В среду и четверг ночью температура опустится до 3-6 градусов. До заморозков дело не дойдет», — уточнил Ильин.

Тем не менее на следующей неделе на дорогах может образоваться гололедица — к тому времени автомобилистам лучше поменять летнюю резину на зимнюю, посоветовал синоптик. Он не исключил, что впоследствии столбики термометров вновь покажут 8-19 градусов.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Что нужно сделать до первого снега

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