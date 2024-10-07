«Кассандра» или обычный южный циклон? Какая погода ждет Москву и область в ближайшие дни

На Москву и Подмосковье обрушился дождь, он будет идти еще как минимум сутки. Синоптики предупредили о новом рекорде по осадкам, который побьет предыдущий, державшийся с 1940 года. Что ждет жителей столицы и области и какой будет погода в октябре, выяснил 360.ru.

«Этот циклон сформировался на волне холодного фронта, в районе Северной Италии. По мере движения на северо-восток усиливался. В полную мощь он проявил себя над Смоленской областью, Белоруссией и у нас», — добавила в разговоре с 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА «Новости» , что в Москву пришел циклон «Кассандра». Из-за него в городе выпадет 34,8 миллиметра дождя — примерно половина нормы осадков для октября.

«Имя собственное дают только тропическим циклонам. На самом деле, это обычный южный циклон», — уточнила Позднякова.

По словам специалиста, называть нынешний циклон «Кассандрой» не совсем правильно.

Новый рекорд дождей в Москве

За минувшую ночь, по данным метеостанции на ВДНХ, уже выпало 22 миллиметра осадков, днем 6 октября — еще три миллиметра. Сегодня и завтра дождь продолжится, подчеркнула метеоролог.

«Не исключено, что количество осадков впервые за последние 80 лет приблизится к рекордным значениям для этих суток. Сейчас они составляют 27 миллиметров, которые выпали 7 октября 1940 года. Значения были близки к рекорду в 2003 году — тогда выпало 23 миллиметра осадков», — добавила Позднякова.

В понедельник, 7-го числа, в столице должно выпасть три-восемь миллиметров осадков, во вторник — 8-18 миллиметров. В целом циклон может обрушить на столицу более половины месячной нормы осадков.

Несмотря на дождь, воздух в городе и области прогреется до 16-18 градусов, рассказал 360.ru синоптик Александр Ильин.