Очистить от мазута в Краснодарском крае осталось 54 километра береговой линии

Сотрудники МЧС и волонтеры продолжают очищать от мазута береговую линию в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Очистить осталось 54 километра, из которых 44 — в Анапе и еще 10 — в Темрюкском районе. На месте работают около шести тысяч человек и более 300 единиц техники.

Накануне МЧС сообщало, что от мазута очистили 26 километров береговой линии, собрали более четырех тонн загрязненных песка и грунта и обследовали 24 квадратных километра акватории Черного моря.

Четыре тонны смеси нефти с водой собрали в порту Анапы. В зоне затопления носовой части танкера «Волганефть-212» обработали сорбентом 7,5 тысячи квадратных метров водной поверхности.

Также спасатели нашли тела двух краснокнижных дельфинов, погибших из-за разлива мазута. Волонтеры не исключили, что число погибших животных может вырасти, если они не успеют уплыть в безопасные зоны.