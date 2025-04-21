Очищающие пляжи Анапы волонтеры заявили о нехватке топлива

Нехватка топлива поставила под угрозу работу волонтеров, задействованных в расчистке пляжей Анапы после разлива мазута. Об этом со ссылкой на работающих на побережье добровольцев сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Волонтеры пояснили, что в сутки им необходимо не менее 30 литров горючего, чтобы обеспечить работу палатки полевой кухни, привозить на пляжи новых добровольцев, развозить в пункты временного обеспечения гуманитарную помощь, а также использовать оборудование для просеивания песка.

Собеседники журналистов добавили, что продолжают собирать пожертвования для покупки топлива, но сейчас столкнулись с резким дефицитом горючего.

На минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края не получили разрешений для открытия из-за продолжающихся выбросов мазута из Черного моря. Она подчеркнула, что территории не соответствуют предельным уровням загрязнения.

В оперативном штабе региона отметили, что пока ограничения коснулись только использования пляжей и купания в море. О полной отмене курортного сезона в Анапе и Темрюкском районе речь пока не идет, подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что при улучшении ситуации запрет на отдых на побережье снимут.