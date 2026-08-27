Новый айсберг откололся от берегов Гренландии

От ледника Петерманн на северо-западе Гренландии откололся айсберг площадью 76 квадратных километров — примерно размером с остров Манхэттен. Об этом сообщил ScienceDaily .

Спутник Copernicus Sentinel-1 Европейского космического агентства зафиксировал раскол ледника. Толщина его массива в некоторых местах достигала 150 метров. Исследователи следили за образовавшейся трещиной несколько лет и ожидали, что она приведет к отделению крупного фрагмента. После выхода в море за его движением начали наблюдать специалисты Канадской ледовой службы.

На леднике сохранилась угроза новых отколов. В ближайшее время от него могут отделиться еще два фрагмента площадью 87 и 97 квадратных километров. В таком случае их размеры превысят площадь недавно образовавшегося айсберга.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что не отказался от идеи установить контроль над Гренландией. Он предложил держать пари, что остров перейдет под оперативное управление Вашингтона до завершения его президентского срока.