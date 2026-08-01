Трамп призвал поставить на переход Гренландии под контроль США

Президент Дональд Трамп не оставил планов по присоединению Гренландии к США. Глава Белого дома посоветовал ведущему Real America’s Voice поставить на то, что остров перейдет под оперативный контроль американцев до окончания срока его полномочий, сообщило РИА «Новости» .

Ведущий рассказал американскому лидеру о своем прогнозе насчет Гренландии. Он предположил, что США будут контролировать остров до окончания президентского срока Трампа.

«Вам стоит сделать эту ставку», — ответил ему глава Белого дома, отметив при этом важность Гренландии для Соединенных Штатов.

Ранее Трамп на саммите НАТО в Анкаре предъявил претензии к Североатлантическому альянсу из-за Гренландии. Он снова заявил, что остров должен контролироваться американцами, с чем не согласилась премьер-министр Дании Метте Фредериксен.