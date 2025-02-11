Новые выбросы мазута нашли только на двух участках пляжей в Анапе

Повторные выбросы нефтепродуктов обнаружили только на двух участках побережья Анапы. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В оперштабе отметили, что на большей части береговой линии Анапы новых выбросов мазута не было.

«Небольшие повторные выбросы — капли нефтепродуктов — на береговой линии у воды <…> нашли команды Павловского района и Приморско-Ахтарского муниципального округа. За ними закреплена территория пляжа „Витязь“», — указали в публикации.

До этого новые выбросы на побережье Анапы нашли 4 февраля. Нефтепродукты были на 12 участках пляжей. Волонтеры и специалисты оперативно выдвинулись в места загрязнений и начали ликвидировать последствия выбросов.

Ранее очистку пляжей от мазута в Анапе приостановили из-за экстремальных погодных условий. На улице был сильный холод и ветер. При этом волонтеры, которые помогают пострадавшим от мазута птицам, продолжили работу.