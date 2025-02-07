Очистку пляжей в Анапе приостановили из-за холода и сильного ветра

Очистку пляжей от мазута в Анапе приостановили из-за сильного ветра и холода. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

«Это сделано для заботы о здоровье приехавших помогать Анапе молодых людей», — подчеркнули в штабе.

Там отметили, что температура воздуха сейчас около нуля. Когда возобновятся работы на побережье, пока неизвестно. Продолжают работу волонтеры, помогающие пострадавшим от мазута птицам, и сам штаб.

Ранее МЧС опубликовало видео, как спасатели и волонтеры выкопали ров на центральном городском пляже для защиты от выбросов мазута. Сразу за рвом соорудили заградительный вал высотой два метра. Его укрепили полипропиленовой сетью, которая должна будет собирать даже самые мелкие капли нефтепродуктов.