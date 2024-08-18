Новое мощное землетрясение спрогнозировали в Петропавловске-Камчатском

На Камчатке в ближайшие дни произойдет землетрясение мощностью до девяти баллов с очагом в Авачинском заливе. Об этом сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Ученые проанализировали произошедшие рано утром подземные толчки и пришли к выводу, что они могли являться форшоком как аналогичного, так и более мощного землетрясения. Очаг находился на глубине 29 километров в 102 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского и в 30 километрах южнее мыса Шипунский. Приборы зафиксировали толчки магнитудой семь.

Авачинский залив, напомнили специалисты института, является частью протяженной сейсмической бреши. По их оценкам, в ней накопилась сейсмическая энергия, которая приведет к еще более мощному землетрясению.

«В течение двух суток после события 18 августа сохраняется повышенная вероятность сильного землетрясения с очагом, охватывающим Авачинский залив, и ожидаемым сейсмическим эффектом до девяти баллов в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и поселке Усть-Камчатск», — сообщила пресс-служба.

В столице Камчатского края, по оценкам МЧС, утром 18 августа ощущались толчки мощностью пять-семь баллов. В некоторых квартирах рухнули люстры и телевизоры.