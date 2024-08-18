Новое мощное землетрясение спрогнозировали в Петропавловске-Камчатском

Институт вулканологии спрогнозировал землетрясение до 9 баллов на Камчатке

Фото: Unsplash

На Камчатке в ближайшие дни произойдет землетрясение мощностью до девяти баллов с очагом в Авачинском заливе. Об этом сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Ученые проанализировали произошедшие рано утром подземные толчки и пришли к выводу, что они могли являться форшоком как аналогичного, так и более мощного землетрясения. Очаг находился на глубине 29 километров в 102 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского и в 30 километрах южнее мыса Шипунский. Приборы зафиксировали толчки магнитудой семь.

Авачинский залив, напомнили специалисты института, является частью протяженной сейсмической бреши. По их оценкам, в ней накопилась сейсмическая энергия, которая приведет к еще более мощному землетрясению.

«В течение двух суток после события 18 августа сохраняется повышенная вероятность сильного землетрясения с очагом, охватывающим Авачинский залив, и ожидаемым сейсмическим эффектом до девяти баллов в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и поселке Усть-Камчатск», — сообщила пресс-служба.

В столице Камчатского края, по оценкам МЧС, утром 18 августа ощущались толчки мощностью пять-семь баллов. В некоторых квартирах рухнули люстры и телевизоры.

Гоночные велосипеды не устояли перед хакерами. Жизни спортсменов теперь под угрозой?

Олигархия и обезжиривание. Харрис нашла способ нажиться на бедных американцах

Самурай ушел, не прощаясь. Ален Делон — одинокий до конца

Предъявите ваши пальчики. Зачем Турции собирать биометрию туристов

Названы семь главных признаков высокого интеллекта

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте