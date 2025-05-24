В Анапе водолазы достали со дна моря 88 мешков с мазутом за сутки

Группа водолазов в Анапе произвела 166 погружений и подняла со дна 88 мешков с мазутом. Работы проводили в районе устья реки Можепсин, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужба продолжают очистку пляжей и морского дна после разлива нефтепродуктов. Работы проводят каждый день, если позволяют погодные условия.

На сегодняшний день в Анапе и Темрюкском районе из воды извлекли свыше 700 тонн замазученного грунта.

Ранее Роспотребнадзор оценил состояние пляжей черноморского побережья.

Отклонений в показателях морской воды, песка и воздуха в Новороссийске, Крыму и Севастополе не выявили.