На Солнце заметили необычную дыру в виде треугольника

Ученые обнаружили на Солнце необычную корональную дыру, форма которой напомнила треугольник. Именно ее назвали потенциальным источником слабых геомагнитных возмущений на Земле 3 июня. Результаты наблюдений опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На предстоящей неделе прогнозируются слабые возмущения 3 июня, в среду. Их источник — небольшая корональная дыра, образующая прямоугольный треугольник — видна на поступающих изображениях в самом центре диска», — отметили исследователи.

Специалисты с иронией поделились, что форма объекта получилась на удивление правильной.

«Хоть теорему Пифагора проверяй», — заявили они.

Ученые подчеркнули, что говорить о полном затишье на Солнце пока рано. По их данным, на графиках сохраняется повышенный фоновый уровень излучения класса C, что может указывать на скрытую активность в солнечной короне. Однако признаков сильных вспышек пока нет.

Всплеск солнечной активности, наблюдавшийся во второй половине мая, к началу июня практически сошел на нет. За это время на обратной стороне Солнца произошло не менее четырех мощных вспышек высшего класса X, но сторона звезды, обращенная к Земле, осталась спокойной.

По оценке ученых, начало лета пройдет без серьезных космических угроз, а ближайшая неделя должна быть умеренно спокойной. Ранее возмущения прогнозировали на 11 и 12 июня, а 13 июня есть вероятность риска остаточных колебаний.