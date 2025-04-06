На пляже в Анапе обнаружили неизвестное белое вещество

«В Анапе и окрестностях сегодня случился массовый выброс… пальмового масла. К таким выводам пришли местные жители», — подписали ролики авторы канала.

Накануне на нескольких пляжах Анапы снова обнаружили новые выбросы мазута. Пятна мазута мелкой фракции выбросило на берег после шторма. К уборке нефтепродуктов приступили группы специалистов из Успенского, Красноармейского и Калининского районов.

В марте оперштаб сообщил, что в Анапе проведут эксперимент по очистке песка от мазута. Это механизированное просеивание сеялками, и с использованием технологии мокрого просеивания.