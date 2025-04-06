На пляже в Анапе обнаружили неизвестное белое вещество

Жители Анапы обнаружили на одном из пляжей неизвестное белое вещество. Видеоролик опубликовал местный Telegram-канал «Новороссийск.Today».
«В Анапе и окрестностях сегодня случился массовый выброс… пальмового масла. К таким выводам пришли местные жители», — подписали ролики авторы канала.
Накануне на нескольких пляжах Анапы снова обнаружили новые выбросы мазута. Пятна мазута мелкой фракции выбросило на берег после шторма. К уборке нефтепродуктов приступили группы специалистов из Успенского, Красноармейского и Калининского районов.
В марте оперштаб сообщил, что в Анапе проведут эксперимент по очистке песка от мазута. Это механизированное просеивание сеялками, и с использованием технологии мокрого просеивания.
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