Новые выбросы мазута обнаружили на нескольких участках побережья Анапы

На нескольких участках побережья Анапы 5 апреля обнаружили новые выбросы. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

«Выбросы мелкой фракции мазута после небольшого шторма обнаружили во время ежедневного утреннего мониторинга закрепленных территорий команды муниципалитетов», — отметили в оперштабе.

К уборке нефтепродуктов приступили группы специалистов из Успенского, Красноармейского и Калининского районов. Они отвечают за разные участки береговой линии между станциями Благовещенской и Витязево, а также за территорию на пляже в Московском районе, недалеко от детского лагеря «Приморский», и на пляже кемпинга «Пляжный поселок» в Выселковском районе.

«Также на участках, где не обнаружено новых выбросов, участники ликвидации ЧС продолжают деликатную уборку», — добавили в пресс-службе.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб, причиненный Черному морю в результате аварии с танкерами, перевозившими мазут. Общая сумма составила почти 85 миллиардов рублей. Требования о возмещении ущерба были предъявлены компаниям, допустившим загрязнение. В случае если компании не смогут возместить ущерб добровольно, исковые заявления будут направлены в суд.