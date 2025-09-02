На Камчатке зафиксировали 29 афтершоков за минувшие сутки

МЧС: на Камчатке зафиксировали 29 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5

На Камчатке за минувшие сутки зарегистрировали 29 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5 балла. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошли 29 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, ученые зафиксировали активность вулкана Камбального. Туристам уже рекомендовали к нему не приближаться. Вулканы Безымянный, Шивелуч, Карымский, Крашенникова и Ключевский тоже активны.

На Камчатке продолжают мониторить вулканическую и сейсмическую активность.

В ведомстве отметили, что глава региона ввел режим ЧС природного характера в крае.

Ранее ученые из Лиссабонского университета обнаружили зону, которая может стать источником новых землетрясений в Атлантическом океане.