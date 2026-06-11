На Дальнем Востоке заметили опасных для человека белых акул

Все больше акул появляется в водах Приморья. Об этом сообщил телеграм-канал «Рутрэвел» .

На опубликованных видео показаны выловленные рыбаками огромный тунец и значительных размеров акула.

«По словам местных, акулу-мако уже поймали у острова Путятина, а в бухте Триозерье видели еще несколько белых акул», — написали в канале.

Многие связывают появление опасных хищников с приходом голубого тунца, который является их добычей. Эти рыбы обычно приходят в дальневосточные воды в конце июля — августе, в этом году их заметили уже в конце мая.

Профессор Финансового университета при Правительстве России Надежда Капустина рассказала, что связь между двумя видами есть, но не столь прямая. Они передвигаются к северу вместе с субтропическими водными массами и привычной кормовой базой.

Капустина подчеркнула, что только три вида акул, встречающихся в Приморье, опасны для человека: белая акула, акула-мако и обыкновенная акула-молот.