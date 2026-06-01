Жителей Владивостока предупредили о приходе белых акул в акваторию города

В конце мая в заливе Петра Великого появился голубой тунец весом более 100 килограммов. Это произошло на два месяца раньше обычного срока, и рыбаки не успели подготовить снасти для такой крупной рыбы. Эксперты предупреждают, что вслед за тунцом может прийти белая акула. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на Vl.ru.

«Обычно голубой тунец заходит в воды залива Петра Великого в конце июля — августе. В мае такие прецеденты ранее не фиксировались», — сообщил руководитель секции морской рыбалки Федерации рыболовного спорта Приморского края Данила Рассохин.

Рыбаки встречали тунца 30 и 31 мая. Из-за того, что рыбы крупные, они разрывают неподготовленные снасти, а процесс вываживания одного экземпляра занимает больше часа. Несмотря на то что самому Рассохину вместе с напарником все же удалось поймать тунца, рыболовное сообщество обеспокоено таким ранним приходом рыбы.

Специалисты федерации считают, что появление скумбрии и лакедры в заливе, а теперь и тунца, может привлечь белую акулу, которая традиционно следует за крупной добычей.