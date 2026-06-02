Профессор Капустина объяснила, что появление акул в водах Приморья связано с трофической экологией

В Приморье зафиксировано необычно раннее появление тунцов, что может указывать на возможный приход белых акул. Однако связь между тунцами и акулами требует детального анализа с точки зрения морской экологии. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина объяснила в беседе с «ФедералПресс» , что появление акул в водах Приморья связано с трофической экологией.

Ключевую роль играет не температура воды, а цепочка кормовых связей, которая разворачивается вслед за прогревом поверхностного слоя и усилением Цусимского теплого течения.

Цусимское течение выносит в Японское море субтропические водные массы вместе с типичной для них пелагической фауной. Раннее появление тунцов сигнализирует о смещении изотерм к северу, что тянет за собой других представителей нектона из верхних звеньев пищевой пирамиды.

Капустина подчеркнула, что риск для человека от акул в дальневосточных морях крайне низок. В водах Японского, Охотского и южной части Берингова морей обитает около десятка видов селахий, большинство из которых не представляют угрозы для купальщиков. Причины: либо малые размеры, либо глубоководный образ жизни, либо сугубо рыбоядная специализация.

Статистически ничтожный, но реальный риск связан с тремя видами: белой акулой, акулой-мако и обыкновенной акулой-молотом. Появление акул не является аномалией, а представляет собой закономерное следствие перестройки морской экосистемы.