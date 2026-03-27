Метеоролог Позднякова допустила, что март 2026 года может войти в десятку самых теплых за всю историю

Метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с сайтом телеканала «Звезда» сообщила, что текущий март в Москве может войти в десятку самых теплых за всю историю наблюдений.

По словам эксперта, было зафиксировано превышение климатической нормы более чем на четыре градуса.

«Сейчас прекрасная погода. Ее пока определяет антициклон. Воздух в нем прогревается постепенно. Наблюдается переменная облачность, без осадков», — отметила специалист.

Она добавила, что в пятницу и субботу, 28 и 29 марта, ночью температура еще может опуститься до слабо отрицательных значений, но днем будет достигать +12…+14 градусов. В воскресенье ожидается около +15…+16 градусов.