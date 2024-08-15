Москвичей предупредили о самой холодной ночи за лето

Синоптик Леус: ночь на 16 августа станет самой холодной за лето в Москве

В ближайшие часы температура воздуха в Москве опустится до +10 градусов. Предстоящая ночь станет самой холодной за лето, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Последние две недели, по его словам, температура воздуха на один-три градуса отставала от климатической нормы. Леус сообщил, что самой холодной стала ночь на 15 августа, а предстоящая покажет новый минимум.

«Ближайшей ночью вновь будет холодно — столбики термометров опустятся до самых низких отметок с начала лета — в мегаполисе ожидается +8…+10 градусов, а по области +6…+11 градусов», — сказал специалист.

В пятницу придет потепление. Леус предупредил, что уже днем 16 августа в Москве воздух прогреется до +23…+25 градусов, в Подмосковье — до +21…+26 градусов.

В выходные в столице потеплеет до +28 градусов, сообщил RT специалист прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. Он допустил, что в субботу пройдет кратковременный дождь.