«Репетиция осени». Москвичей предупредили о похолодании

Тишковец: в Москве ожидается похолодание до +15 градусов

В Центральной России ожидается «репетиция осени» — температура в Москве понизится до +20 градусов. Это соответствует климатической норме сентября, отметил в беседе с РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начало недели на просторах Русской равнины впервые продемонстрирует нам сезонные перемены, более характерные для позднего лета с повышенной концентрацией облачности, зачастившими дождями и относительно прохладной погодой», — рассказал синоптик.

Ночная температура в столице опустится до +8… +13 градусов, днем будет всего +15… +20 градусов. По словам метеоролога, это соответствует первым дням сентября — «репетиция осени». Самым прохладным днем лета станет грядущий понедельник. Распогодится только к пятнице, столбики термометра вырастут до +23 градусов.

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