Москвичам пообещали возвращение тепла

Синоптик Шувалов: во второй половине августа в Москве и Подмосковье потеплеет

В Москве и Московской области в ближайшие дни начнется потепление. К выходным столбик термометра поднимется до +24 градусов, сообщил ОТР руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, во второй половине августа установится более характерная для этого периода погода. Шувалов сообщил, что 16 августа в столичном регионе потеплеет до +21…+24 градусов.

В начале августа Москву накрыла циклоническая депрессия. Установилась облачная погода с кратковременными дождями. К 13 августа синоптики прогнозировали репетицию осени — характерное для сентября похолодание до +15…+20 градусов днем и +8…+13 градусов ночью.

В отличие от Подмосковья, в Якутии выпал снег, сообщили «Известия». Нетипичные для лета осадки два дня шли в горной местности Момского и Эвено-Бытантайского районов.