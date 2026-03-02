Москвичей предупредили о новом снежном циклоне

Иванов: в Москве ожидается новый снежный циклон в марте или апреле

В марте или апреле на Москву может обрушиться новый снежный циклон. Об этом РИА «Новости» рассказал ученый, специалист по гляциологии и криологии Земли Михаил Иванов, отметив, что это обычное дело.

«Например, в многоснежные 1994 и 2013 годы максимум высоты снега (78 сантиметров и 77 сантиметров) был достигнут именно в марте», — заявил гляциолог.

Иванов добавил, что в российской столице в первые дни апреля 2023 года также выпало очень много снега, причем он сохранялся несколько дней.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, что снег в московском регионе начал активно таять из-за притока воздушных масс из Атлантики. При этом во вторник и среду этот процесс приостановится.

До этого Леус сообщал, что март будет беспокойным, а метеорологическая весна начнется позже обычного. Первую декаду будет штормить от небольших морозов, потом ожидается похолодание во второй, а в третьей — возвращение холодов с температурой немного ниже средних многолетних значений.