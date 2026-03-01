«Атлантика растопила рекорды»: в Москве стремительно начал таять снег

Приток теплых воздушных масс из Атлантики вызвал активное таяние снега в столичном регионе. За минувшие сутки высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 12%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На базовой метеостанции ВДНХ сугробы сократились с 69 до 61 сантиметра. В Тушине — до 63, на Балчуге — до 70, потеряв семь и восемь сантиметров соответственно. В Новой Москве, в Михайловском, снег осел на пять сантиметров — до 69.

В Подмосковье самые высокие сугробы в Черустях — 76 сантиметров и в Кашире — 75 (минус пять и три сантиметра снежного покрова). Меньше всего снега в Клину (52 сантиметра) и Дмитрове (51), там убыль составила восемь и четыре сантиметра соответственно.

Леус добавил, что активное таяние продолжится в воскресенье и понедельник. Во вторник и среду процесс приостановится.

Ранее в Москве фиксировали рекордные сугробы до 83 сантиметров. Начало метеорологической весны синоптики ожидают с оттепелями.