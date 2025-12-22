Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице 22 декабря

РИА «Новости»: в Москве в понедельник ожидаются мокрый снег и гололедица

Жителей Москвы в понедельник ожидают мокрый снег и гололедица. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, Центральная Россия в течение дня окажется на орбите влияния североатлантического циклона с центром над Волго-Вятским регионом. Ближе к вечеру прорвется холодный атмосферный фронт.

«В Москве пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега, ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха до +2, а после 16 часов до -4. На дорогах образуется гололедица», — написал Тишковец.

Метеоролог добавил, что ветер подует с севера и северо-запада со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Днем ранее в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и снегопада.