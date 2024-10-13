Москвичей предупредили о мокром снеге 14 октября

МЧС: мокрый снег и сильный ветер ожидаются 14 октября в Москве

Резкое ухудшение погоды в виде дождя и снега прогнозируется в Москве в понедельник, 14 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС.

«С 09:00 и до конца суток в столице ожидаются дождь и мокрый снег», — отметили в публикации.

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о возможном усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Жителей и гостей столицы попросили быть предельно внимательными на улице. Также не стоит укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее предупредил, что на следующей неделе североатлантический циклон «Хельма» принесет с собой в Москву похолодание, облачность и дожди.

Предстоящей зимой в столице будет переменчивая погода. Будут наблюдаться частая гололедица и сильные морозы до -25 градусов.