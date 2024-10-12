Москвичам рассказали, какой будет погода зимой

Предстоящей зимой в Москве ожидается переменчивая погода с частой гололедицей и 25-градусными морозами. Об этом на пресс-конференции заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщил «Интерфакс» .

«Очень частая смена погоды [будет в Москве]. Будет очень частая гололедица, будут и сильные морозы до -25 градусов, особенно в январе и феврале», — сказал он.

Синоптик добавил, что в целом в России зима прогнозируется по среднемесячным значениям мягкой.

Вильфанд также заявил, что текущий год может стать самым теплым за всю историю наблюдений, но точно известно станет только где-то в середине января, сообщили «Известия». Синоптик добавил, что такая высокая температура уже сказывается на всех компонентах системы планеты.

Ранее Вильфанд посоветовал московским водителям пока не переходить на зимнюю резину, пояснив, что эта процедура может подождать до 20 октября.