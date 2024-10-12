Циклон «Хельма» засыплет Москву мокрым снегом

Леус: циклон «Хельма» принесет в Москву мокрый снег и дожди на следующей неделе

Москвичей предупредили, что североатлантический циклон «Хельма» принесет с собой похолодание, облачность и дожди на следующей неделе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в ближайшие дни в столице похолодает, а в понедельник Москву «ждет погружение в глубокую осень». Погоду будет формировать североатлантический циклон «Хельма».

«Он сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру до +3…+5 градусов, а это уже климатическая норма первых дней ноября». — сказал Леус.

Во вторник и среду в Москве потеплеет до +6…+8 градусов. При этом погода останется облачной, с порывистым ветром и кратковременными дождями. В ночные и утренние часы еще пройдет мокрый снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что предстоящей зимой в столице будет переменчивая погода, частая гололедица и сильные морозы до -25 градусов.