Москвичей предупредили о грозе с дождем в четверг
«Городское хозяйство Москвы»: до 21:00 14 мая ожидается гроза с дождем
В ближайшие часы погода в Москве резко испортится, столицу накроет грозовой дождь. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства.
«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и с сохранением до 21:00 14 мая в столице местами ожидается гроза с дождем. При грозе усиление ветра до 15 метров в секунду», — отметили в ведомстве.
Жителей и гостей Москвы призвали сохранять внимательность в непогоду — не укрываться от дождя под деревьями и не парковать автомобили вблизи них.
Синоптик Михаил Леус сообщал, что в Москве наступило метеорологическое лето, среднесуточная температура воздуха уже превышает +15 градусов. Отсчет взяли с 13 мая.
Ранее метеоролог Татьяна Позднякова добавила, что в столице с 15 мая могут усилиться дожди, что в период дачного сезона положительно скажется на земле. На ближайших выходных потеплеет до +22 градуса.