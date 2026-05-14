Москвичей предупредили о грозе с дождем в четверг

В ближайшие часы погода в Москве резко испортится, столицу накроет грозовой дождь. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и с сохранением до 21:00 14 мая в столице местами ожидается гроза с дождем. При грозе усиление ветра до 15 метров в секунду», — отметили в ведомстве.

Жителей и гостей Москвы призвали сохранять внимательность в непогоду — не укрываться от дождя под деревьями и не парковать автомобили вблизи них.

Синоптик Михаил Леус сообщал, что в Москве наступило метеорологическое лето, среднесуточная температура воздуха уже превышает +15 градусов. Отсчет взяли с 13 мая.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова добавила, что в столице с 15 мая могут усилиться дожди, что в период дачного сезона положительно скажется на земле. На ближайших выходных потеплеет до +22 градуса.