Летнее тепло установится в Москве на выходных

Теплая погода установится в Москве на выходных. Сильных гроз до конца недели не ожидается, сообщила РИА «Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В ближайшие 5-7 дней в Москве будет достаточно теплая, я бы даже сказала, летняя погода», — сказала она.

В ночь на четверг воздух прогреется до +9…+13 градусов, днем возможны небольшие дожди. Сильных гроз не предвидится — это будут слабые майские явления.

В пятницу осадки могут усилиться, но это положительно скажется на земле в период дачного сезона. В субботу столбики термометров покажут до +20…+22 градусов, в воскресенье — до +22…+24.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее сообщил, что 17 мая температура в столичном регионе может подняться до +25 градусов.