Москвичам рассказали о возвращении метеорологического лета

В Москве установилась среднесуточная температура воздуха выше +15 градусов, что можно считать наступлением метеорологического лета. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшая среда, 13 мая вернула в столичный регион более теплую погоду и температурный фон не только превысил средние многолетние отметки, но и вновь вышел на уровень летних температур», — написал он.

По словам специалиста, со среды начался второй отсчет дней метеорологического лета. Среднесуточная температура составила +16,3 градуса, превысив критерий летнего сезона на 1,3 градуса.

Леус отметил, что 14 мая в столице будет теплая погода, а столбики термометров покажут более 20 градусов. Как минимум до середины следующей недели в городе будет теплеть.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что 15 мая в столице могут усилиться дожди, что положительно скажется на земле в период дачного сезона. В субботу температура поднимется до +20…+22 градусов, добавила она.