Москвичей предупредили, что на этой неделе будет только один теплый день

В Москву вернется тепло в среду, 22 апреля, температура воздуха повысится до +13 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве тепло будет в среду, будет 11-13 градусов тепла, преимущественно солнечно и без осадков. Это будет один теплый день на этой неделе», — отметил он.

Леус предупредил, что затем снова похолодает. При этом в московском регионе до конца апреля не ожидается теплой и комфортной погоды.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы, что в четверг, 23 апреля, Москву накроет циклон с дождями, а в пятницу возможен и мокрый снег. В выходные также будет холодно и сыро.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ближайшие две недели не стоит ждать потепления в Москве. погода может улучшиться ближе к Дню Победы.