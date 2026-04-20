Синоптик Шувалов посоветовал москвичам не ждать потепления в ближайшее время

В течение примерно двух ближайших недель значительного улучшения погоды в Москве ожидать не стоит. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT .

По его словам, температура воздуха поднимется в только в первой декаде мая.

«При этом не в первых числах месяца. Это будет температура около +15 градусов», — предупредил синоптик.

Он пояснил, что улучшение погоды стоит ожидать ближе ко Дню Победы. Говорить о вероятности осадков в тот период пока рано.